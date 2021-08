Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unui barbat de 41 de ani a fost gasit intr-o groapa de deșeuri a fermei de vite, din apropierea satului Valea Perjei, raionul Taraclia. Descoperirea macabra a avut loc aseara, in jurul orei 19:00.

- Cearta cu final tragic in satul Copaceni, raionul Singerei. O femeie de 27 ani a fost stropita cu benzina de catre concubinul ei.Acesta a amenințat-o ca ii va da foc, iar la scurt timp a luat un vas de plastic plin cu benzina, a stropit-o pe femeie peste tot corpul și a incendiat-o.

- Un barbat de 45 de ani, din Hincești, a ajuns la spital dupa ce cumnata sa l-a cioparțit cu toporul. Incidentul a avut loc dupa ce aceștia au consumat alcool impreuna, iar victima a plecat sa doarma.

- Un barbat care incerca sa se ascunda de oamenii legii dupa ce si-a injunghiat concubina cu mai multe lovituri de cutit in abdomen, torace si gat, a fost prins la intrarea in localitatea Popricani, au informat, vineri, reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi. ‘Pe data de 22 iulie, in jurul…

- Politia cerceteaza un posibil caz de rapire dupa ce, duminica seara, pe retelele de socializare a aparut un filmulet facut intr-un autobuz din municipiul Braila, in care aparea o fetita care plange si se zbate in bratele unui barbat.

- Un tanar de 22 de ani a fost retinut pentru tentativa de omor, fiind acuzat ca a turnat a turnat benzina pe o vecina si i-a dat foc. Initial, vecinii au spus ca femeia are probleme psihice si s-ar fi autoincendiat.

- CHIȘINAU, 22 iun - Sputnik. Poliția din Ialoveni a fost alertata in seara de luni, in jurul orei 21:50, de catre un barbat care a anunțat ca la intrarea in satul Balțați, raionul Ialoveni, doi bicicliști au fost loviți de catre un automobil. © Photo : Inspectoratul de Poliție SangereiGrav accident…

- Un barbat de 53 de ani din satul Zaim, raionul Causeni a ajuns de urgenta la spital dupa ce a fost electrocutat pe un stalp de electricitate. Incidentul s-a intamplat in aceasta dupa amiaza.