- Un fost primar din Mexic s-a casatorit cu cea care i-a fost nora, la trei ani de la moartea fiului sau. Raul Orihuela Gonzalez, fost primar in orașul mexican Tequisquiapan, s-a casatorit zilele trecute cu nora sa, Valeria Hassen Morales. Aceasta a fost soția fiului sau, Raul Origuela.

- Un barbat din China s-a casatorit cu iubita lui, chiar in timpul ceremoniei ei de inmormantare. Tanarul a recurs la acest gest in memoria sa, ca o declaratie de iubire, avand in vedere ca ultima dorinta a femeii era sa devina mireasa.

- Un bebeluș a murit in chinuri, dupa ce tatal sau l-a bagat in apa fierbinte din cada. Tragedia s-a petrecut in orașul american Jacksonville, in luna decembrie 2018. Poliția chemata la fața locului a...

- O tanara din Belarus a murit dupa ce fetița ei de doi ani a apasat butonul de inchidere al geamului de la mașina in timp ce ea era afara și avea capul in interiorul automobilului. Yulia Sharko a avut parte de un accident teribil chiar in ziua in care implinea 21 de ani. Tanara a inecract sa-și scoata…

- Un barbat în vârsta de 48 de ani a murit, astazi, pe scarile Spitalului Județean de Urgența Craiova, la scurt timp dupa ce a fost externat, barbatul având o afecțiune coronariana severa și cardiomiopatie dilatativa ischemica

- O femeie de 47 de ani a murit inecata, dupa ce si-a petrecut ultimele clipe de viata implorand ajutor unui dispecer de la urgenta care a avut o atitudine miserupista. Femeia din statul american Arkanas,...

- Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5 București, este in doliu. Mama lui s-a stins din viața in urma cu o saptamana.Mama lui Marian Vanghelie s-a stins din viața in urma cu o saptamana, spun surse din anturajul fostului edil pentru WOWbiz.ro. Elena Vanghelie a fost o mama implicata…