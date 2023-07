Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de doar doi ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina la volanul careia se afla o tanara de 27 de ani, din Targoviște. Micuțul a fost lovit de mașina pe Bulevardul Eroilor, din Targoviște.

- Un copil a murit dupa ce o mașina s-a izbit de cladirea unei școli primare din Wimbledon, in sud-vestul Londrei, transmite BBC. Alți șase copii și doi adulți sunt raniți, transmit autoritațile, informeaza Digi24.ro .

- Incident șocant la Gradina Botanica din Craiova! Doua persoane au fost injunghiate de un adolescent. Una dintre victime, o fetița in varsta de 14 ani s-a stins din viața, in timp ce un barbat in varsta de 20 de ani se afla in stare grava. Oamenii legii fac cercetari pentru a stabili imprejurarile in…

- Accident cumplit in Vaslui! Un copil in varsta de 12 ani, din comuna Ștefan cel Mare, s-a stins din viața in aceasta dupa amiaza, dupa ce a fost lovit de o betoniera care și-a continuat drumul. Oamenii legii il cauta pe șofer.

- Cazul elevei de 14 ani din Cluj, care s-a inecat cu un jeleu si a murit dupa 6 zile de coma profunda, a șocat toata țara. Socant e si faptul ca ne-a ajuns anul 2023, iar Clujul care ofera lumii medici pe banda rulanta, trimite ambulante fara medic sau care nu au dotarile necesare salvarii unei vieti.

- Un copil de trei ani din localitatea Agris, judetul Satu Mare, a murit, miercuri, dupa ce i s-a facut rau in timp ce se afla la gradinita. El a fost preluat de o ambulanta si i s-au facut manevre de resuscitare, care nu au avut insa rezultat. Politistii au deschis o ancheta, dar afirma ca nu exista…

- Trei masini s-au ciocnit, duminica, pe DN 7, in judetul Arges, dupa ce unui sofer i s-a facut rau la volan. Barbatul de 32 de ani a fost gasit in stop cardio-respirator si nu a putut fi resuscitat.Trei masini s-au ciocnit, duminica, pe DN 7, in judetul Arges, iar un barbat de 31 de ani a acuzat dureri…

- Accidentul a avut loc sambata seara pe DJ 701, in Siliștea Mica, județul Teleorman, intre un autoturism și un tractor.Șoferul autoturismului, un tanar de 18 ani, neincarcerat, a fost gasit mort.Șoferul mașinii a murit, iar doua pasagere din autoturism, ambele in varsta de 17 ani, din localitatea Scurtu…