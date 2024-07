Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 29 de ani a fost retinut dupa ce l-ar fi agresat pe fiul iubitei sale, in varsta de doi ani, iar ranile au fost observate de un medic de familie la care copilul fusese dus de tatal sau.

- Caz revoltator in Dolj, unde un copil de 2 ani ar fi fost batut de amantul mamei. Agresiunea a fost descoperita intamplator, cu ocazia unui control oftalmologic la medicul de familie. Cand a vazut ranile de pe corpul copilului, doctorul a sunat la 119, Telefonul Copilului, și a dat alerta. Deși mama…

- Doi batrani, soț și soție, in varsta de 73 si 76 de ani, s-au luat la bataie cu palmele și cu bastoanele de susținere, intr-o criza de gelozie. Deși loviți bine, cei doi au refuzat sa mearga la spital, dar au primit interdicție sa se mai apropie unul de celalalt.

- Un copil de doar 2 ani și-a pierdut viața din cauza rujeolei, in Romania. De la inceputul epidemiei, numarul deceselor a ajuns la 16, conform datelor publicate miercuri de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica. Doar…

- Și-a dorit ca fiul lui sa scape de kilogramele in plus, dar l-a impins in ghearele morții. Un copil in varsta de 6 ani a avut parte de un sfarșit tragic. Micuțul a murit dupa ce tatal sau l-a lovit și l-a obligat sa alerge pe banda, intr-o sala de fitness. Intreg momentul a fost filmat de camerele de…

- Foto – Profimedia Images Un minor care facea parte dintr-o familie cu inca doi frați ar fi fost vandut in Germania pentru 8.000 de lei. Autoritatile efectueaza o ancheta dupa ce un copil in varsta de 6 ani, dintr-o comuna din judetul Gorj, ar fi fost scos din Romania si dus in Germania prin utilizarea…

