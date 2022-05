Caz șocant! Soț și soție, găsiți împușcați în casă. Ce iau în calcul anchetatorii Oamenii legii fac o ancheta pentru a stabili exact condițiile in care au sfarșit o femeie și soțul acesteia, gasiți fara suflare intr-o locuința din localitatea harghiteana Sarmaș. Descoperirea șocanta a fost facuta duminica, detalii publice despre acest caz fiind aflate in prima zi a acestei saptamani. Femeia avea 58 de ani, iar barbatul 61 […] The post Caz șocant! Soț și soție, gasiți impușcați in casa. Ce iau in calcul anchetatorii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

