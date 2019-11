Stiri pe aceeasi tema

- Nong Ying, 17 ani, din Chaiyaphum, Thailanda, statea in pat și se juca pe telefonul mobil care se afla la incarcat. Cateva momente mai tarziu, fata a fost gasita fara suflare de catre mama ei. Tragedia s-a intamplat din cauza cablului de telefon rupt pe care tanara l-a lipit cu banda adeziva, potrivit…

- Alua Asetkyzy Abzalbek, o fata in varsta de doar 14 ani din Bastobe, Kazahstan, și-a pus smartphone-ul la incarcat pe perna pe care dormea și s-a culcat ascultand muzica. Aparatul s-a supra-incalzit și a explodat, iar tanara a murit pe loc, a informat Mirror. Tanara a fost gasita moarta a doua zi dimineața…

- O tanara din Rusia a murit electrocutata dupa ce telefonul aflat la incarcat i-a cazut apa, in cada in care facea baie. Evgenia Shulyatyeva, in varsta de 26 de ani, a sfarșit in mod tragic. Tanara din localitatea Kirovo a murit electrocutata. Acesta facea baie cand telefonul aflat la incarcat i-a cazut…

- O tanara din Belarus a murit dupa ce fetița ei de doi ani a apasat butonul de inchidere al geamului de la mașina in timp ce ea era afara și avea capul in interiorul automobilului. Yulia Sharko a avut parte de un accident teribil chiar in ziua in care implinea 21 de ani. Tanara a inecract sa-și scoata…

- O femeie de 47 de ani a murit inecata, dupa ce si-a petrecut ultimele clipe de viata implorand ajutor unui dispecer de la urgenta care a avut o atitudine miserupista. Femeia din statul american Arkanas,...