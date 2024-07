Caz șocant! O fetiță de doar trei ani, drogată cu marijuana, adusă la spital, la Constanța Un caz absolut cutremurator a ajuns nu doar in atenția medicilor constanțeni, ci și a anchetatorilor. Totul, dupa ce o copila de doar 3 anișori a avut nevoie de ingrijiri medicale și de internare, dupa ce ar fi ajuns la spital sub influența stupefiantelor. Medicii in grija careia a ajuns fetița au supus-o de urgența […] The post Caz șocant! O fetița de doar trei ani, drogata cu marijuana, adusa la spital, la Constanța first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

