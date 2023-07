Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 83 de ani a fost retinut de politistii doljeni dupa ce ar fi violat o fata in varsta de 7 ani. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politistii au fost sesizati, la inceputul acestei saptamani, de o femeie din judetul Caras-Severin, cu privire la faptul ca fiica sa, de…

- O fetita de 3 ani a fost salvata de politisti, miercuri dimineata, dupa ce a cazut in raul Dambovita. Și mama copilei a fost scoasa teafara din apa, dupa ce aceasta a sarit sa-și salveze fetița. ”La data de 12 iulie 2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti –…

- O thailandeza in varsta de 49 de ani, declarata moarta, s-a trezit in mod miraculos in timp ce era transportata la templul budist unde se organiza inmormantarea ei. Incidentul a avut loc joia trecuta in provincia Udon Thani, potrivit site-ului de știri thailandez Khao Sod. Mujer 'muerta', de 49 anos,…

- Doi soți din București au fost arestați dupa ce, susțin anchetatorii, și-au torturat și și-au violat nepoatele, in varsta de 12 și 13 ani, timp de aproape un 1 an. La data de 29 iunie 2023, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale – Sector…

- Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce o femeie de 48 de ani a cazut de la etajul opt al unui hotel din Mamaia si a murit. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii din Mamaia au fost sesizati miercuri, in jurul orei 04.00, cu privire la faptul ca o persoana…

- Zeci de persoane, majoritatea din Bucuresti, urmeaza sa fie audiate intr-un dosar privind utilizarea de documente false pentru obtinerea indemnizatiei de crestere a copilului, prejudiciul fiind de 5,5 milioane de lei. ”La data de 23 mai 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…