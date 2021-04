Caz șocant: O femeie a fost călcată intenționat cu mașina de bărbatul care a obligat-o să se prostitueze O persoana banuita de trafic de persoane este acuzata ca ar fi racolat o femeie pentru a se prostitua. Acesta ar fi lovit victima cu mașina pe fondul unor neințelegeri. „Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploiești, au efectuat o percheziție domiciliara, in județul Prahova, la locuința unei persoane banuite de trafic de persoane”, conform IGPR. Agresorul ar fi racolat-o pe victima prin metoda „loverboy”. Femeia a fost obligata de barbat sa se prostitueze in județul Prahova. Victima s-ar fi opus sa practice prostituția,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

