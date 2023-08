Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o descoperire uluitoare, un vierme rotund de 8 centimetri, tipic gasit in pitoni, a fost descoperit in creierul unei femei de 64 de ani din sud-estul New South Wales. Femeia a fost internata inițial in ianuarie 2021, prezentand simptome precum dureri abdominale, diaree, tuse uscata, febra și transpirații…

- Un barbat din București, de 43 de ani, a murit inecat in stațiunea Costinești, vineri seara. Alți doi sunt cautați de scafandri in Eforie Nord și Vama Veche, relateaza Digi24 și Ziua de Constanța. Echipajele de salvare de la ISU Dobrogea au fost chemate in ajutor pentru a salva un barbat care a fost…

- Pe 29 iulie 2023, politistii din Constanta au descoperit un barbat de 34 de ani la volanul unei masini. Individul consumase canabis si amfetamina. Potrivit IPJ Constanta, in perioada 29 30 iulie 2023, politisti din cadrul Politiei municipiului ndash; Sectia 2 Politie au desfasurat o actiune pentru prevenirea…

- Ultimele teste efectuate de reprezentanții Directiei de Sanatate Publica (DSP) Constanta arata o concentratie ridicata de E.coli in Marea Neagra, in statiunile Mamaia, Eforie Nord si Navodari.Medicii spun ca acest lucru se intampla din cauza aglomeratiei, dar si a oamenilor care folosesc marea drept…

- Noi dezvaluiri ies la suprafața in cazul azilurilor groazei. Cadrele medicale de la spitalele de urgența Floreasca și Gerota, care au evaluat persoanele aduse de la cele trei azile din Ilfov, au declarat pentru ziarul Libertatea ca sunt șocați. „Cand au sosit la noi am ramas șocați de starea precara…

- Descoperire macabra astazi in liziera de la iesire din Constanta spre localitatea Lazu. Trupul unui barbat de aproximativ 45 de ani a fost gasit carbonizat. Politistii au deschis o ancheta in acest caz pentru a se stabili care sunt imprejurarile exacte in care si a pierdut viata barbatul. ...