Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 20 de ani din comuna Bacesti a fost retinut pentru 24 de ore de politisti, dupa ce si-a lovit tatal si concubina cu un topor. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, barbatul este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie,…

- Un barbat in varsta de 71 de ani din localitatea Carja a fost accidentat mortal, joi dupa-amiaza, fiind lovit de un microbuz de calatori care se afla in cursa, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, accidentul s-a petrecut la iesirea din…

- Politistul din orasul Potcoava care ar fi batut o femeie, in ziua de 26 octombrie, ar fi savarsit o noua infractiune, si anume, ar fi amenintat cu acte de violenta un tanar de 19 ani din localitate potrivit Agerpres Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, un tanar…

- Un copil in varsta de 8 ani a fost ranit grav, sambata seara, dupa ce a fost lovit de un tractor, in localitatea Cioatele, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Copilul a suferit mai multe traumatisme si soc hemoragic, fiind transportat in stare grava la Spitalul…

- Un copil in varsta de 8 ani a fost ranit grav, sambata seara, dupa ce a fost lovit de un tractor, in localitatea Cioatele, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, potrivit Agerpres. Copilul a suferit mai multe traumatisme si soc hemoragic, fiind transportat in…

- Un tanar de 21 de ani din judetul Arges a fost retinut de politisti dupa ce a agresat fizic un elev si a amenintat alti doi elevi cu un briceag, in interiorul unui liceu din municipiul Sibiu, in timpul orelor de curs, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a decedat, miercuri noaptea, dupa ce a fost lovit de un autoturism pe DN 24A, la intersectia cu un drum judetean spre comuna Miclesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ, Bogdan Gheorghita, barbatul s-a angajat…