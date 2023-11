Stiri pe aceeasi tema

- Doi elevi de la un liceu din Bucuresti s-au luat la bataie intr-o pauza, iar un profesor de sport care a intervenit sa ii desparta a fost amenintat de unul dintre tineri, potrivit news.ro.Reprezentantii Politiei Capitalei au transmis sambata, ca politistii Sectiei 25 au fost sesizati la inceputul acestei…

- Caz șocant petrecut la o școala din București! Un elev in varsta de 14 ani a ajuns la spital dupa ce a fost ranit, in urma unei altercații cu un coleg, cu un briceag. Potrivit informațiilor, cei doi s-ar fi luat la cearta in pauza.

- Un elev de 14 ani din Bucuresti a ajuns la spital, dupa ce a fost ranit cu un briceag de un coleg cu care s-a certat intr-o pauza. Este vorba despre un conflict spontan izbucnit intre doi elevi de clasa a VIII-a, de la Scoala Avram Iancu din Bucuresti. In urma conflictului, unul dintre elevi […] The…

- Incident extrem de grav, noaptea trecuta, in orașul Targoviște! Dupa ce s-a certat cu iubita sa, un barbat, in varsta de 42 de ani, ar fi amenințat polițiștii cu o maceta. Dupa ce a fost imobilizat, scandalagiul a fost a condus la sediul Poliției, iar apoi, reținut pentru 24 de ore. Totodata, dupa ce…

- Poliția Capitalei a facut public luni seara, 11 septembrie, un montaj video cu momentul intervenției in apartamentul unui bloc situat in Sectorul 1 al Capitalei, dupa aproape 16 ore de negocieri cu individul care și-a injunghiat concubina.Poliția a fost sesizata duminica, la miezul nopții, ca o femeie…

- Incident șocant in Alba Iulia: Un barbat a amenințat ca se arunca pe geam dupa ce s-a injunghiat Incident șocant in Alba Iulia: Un barbat a amenințat ca se arunca pe geam dupa ce s-a injunghiat Un incident care putea deveni tragic a avut loc in cursul zilei de luni, 28 august, in municipiul Alba Iulia.…

- Incident șocant intr-un parc din București! O fata de 12 ani,, ranita de masa de ping-pong pe care s-ar fi urcatO fata de 12 ani a fost ranita intr-0un parc din Capitala dupa ce s-ar fi urcat pe o masa de ping-pong, iar aceasta s-ar fi rupt și ar fi ranit-o. In cursul acestei zile, in jurul…