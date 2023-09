Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Sectia 6 din Bucuresti fac o ancheta dupa ce doi adolescenti de 14 ani s-au taiat la maini cu un cutit, in vestiarul clubului Dinamo, dupa un antrenament. Obiectul era al unuia dintre baieti, iar celalalt ar fi vrut sa il vada, moment in care amandoi s-ar fi ranit accidental.

- Doua adolescente din Bucuresti, una de 16 ani si una de 15 ani, au fost arestate preventiv, fiind acuzate de amenintare, talharie, santaj si lipsire de libertate. Cele doua ar fi agresat o fata de 14 ani si i-au luat telefonul si alte bunuri din geanta. ”In data de 08.09.2023, procurorul din cadrul…

- Conf. Dr. Florina Rad, medic primar in psihiatrie pediatrica la Spitalul Obregia din Capitala, a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca dupa pandemie procentul adolescentilor diagnosticati cu tulburari din sfera emotionala a crescut foarte mult, de la in jur de 10% inainte de pandemie la 30-40%…

- Incident in Capitala. A fost implicat un mijloc de transport in comun – un tramvai. Circulația pe linia 32 este afectata, joi la pranz, ca urmare a deraierii unui tramvai. Circulatia tramvaielor 32 este blocata joi la pranz in zona Soseaua Alexandriei/Soseaua Antiaeriana, pe sensul spre Depoul Alexandria,…

- Un caz datator de fiori a ajuns sa fie anchetat de polițiștii din București. O adolescenta de 15 ani a trecut printr-o experiența de coșmar, dupa ce ar fi cunoscut pe internet un tanar, iar apoi s-ar fi intalnit cu el intr-o mașina. Un tanar de 25 de ani, acuzat ca ar fi violat o […] The post Caz șocant…

- Caz șocant in Romania! O clinica medicala a fost trimisa in judecata pentru trafic de organe de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București. Procurorii au efectuat verificari și au dat in judecata clinica care se afla in Capitala.

- Caz șocant in Calarași! 7 copii au inghițit antibiotice și se afla in stare gravaUn caz șocant s-a petrecut, marți, intr-o localitate din Calarași, acolo unde mai mulți copii au inghițit antibiotice, mai mulți dintre ei fiind in stare de inconștiența, anunța surse judiciare. CITESTE SI BREAKING…