Caz șocant la un azil din Dâmbovița. O bătrână a murit de frig după ce ar fi fost uitată afară Un caz revoltator este anchetat de politisti la un centru de varstnici din judetul Dambovita. O batrana a murit inghetata, dupa ce angajatii centrului nu ar fi supravegheat-o corespunzator, acuza familia. Victima suferea de Alzheimer si a stat afara pana a intrat in hipotermie. Evenimentul cu final dramatic a avut loc la un centru de […] The post Caz șocant la un azil din Dambovița. O batrana a murit de frig dupa ce ar fi fost uitata afara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

