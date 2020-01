Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu de israelieni s-a inecat dupa ce a ramas blocat intr-un lift dintr-o parcare subterana inundata in urma unei ploi torentiale la Tel Aviv, a anuntat duminica politia, relateaza dpa. Rudele celor doi au acuzat autoritatile israeliene ca au neglijat sa repare sistemul de drenaj la cladirea rezidentiala…

- Un tanar de 18 ani, din satul Oxentea, raionul Dubasari, a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost batut cu cruzime si injunghiat. Principalii suspecti sunt fostul prieten al iubitei sale, precum si tatal agresorului.

- ''Netanyahu, poporul este cu tine'' si ''Nu dictaturii judiciare'', se putea citi pe afise purtate de manifestanti. Mii de persoane isi manifesta sprijinul pentru NetanyahuPentru aceasta manifestatie, prima de la anuntarea punerii sub acuzare a sefului guvernului israelian, Likud, partidul…

- Mii de persoane au manifestat marti seara la Tel-Aviv in sprijinul premierului israelian Benjamin Netanyahu, inculpat saptamana trecuta pentru coruptie, relateaza AFP, citata de AGERPRES. ''Netanyahu, poporul este cu tine'' si ''Nu dictaturii judiciare'', se putea citi pe afise purtate de manifestanti.Pentru…

- In dimineata zilei de sambata, 28 noiembrie2009, la ora 06:30, Politia municipiului Motru a fost sesizata prin SNUAU 112 de Mircea V. M., de 28 ani, din comuna Bala, judetul Mehedinti, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la un local de...

- Facțiunile militante din Gaza au tras zeci de rachete, marți dimineața, catre sudul și centrul Israelului dupa ce armata israeliana a ucis, luni noapte un militant jihadist de grad înalt, scrie Haaretz. Una dintre rachete a lovit la o intersecție de pe o autostrada majora de ânga…

- Politia anunta ca joi, 24 octombrie, aproape de miezul noptii, a fost alertata a fost alertata despre faptul ca doi tineri au fost agresati si maltratati de catre mai multe persoane, in parcul Catedralei din centrul Chisinaului.

- Tragedia produsa in cursul nopții de sambata a schimbat șirul vieții a doua familii. Doi tineri din Mureș s-au stins pe loc intr-un accident care s-a produs in Sibiu, pe DN14. Din pacate, aceștia aveau planuri mari de viitor pe care n-au mai apucat sa le implineasca. Rudele sunt inca in stare de șoc…