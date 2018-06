Caz şocant la Spitalul Judeţean Craiova. Un medic este acuzat că a refuzat să opereze un pacient Pacientul a suportat ore in șir durerile pentru ca medicul de garda a vrut sa opereze neaparat in sala secției de urologie, care in acel moment era inchisa. Pacientul in varsta de 27 de ani a așteptat aproape o jumatate de zi pentru o operație care a durat 10 minute. Operatia a fost facuta de șeful secției, chemat din timpul sau liber. Conducerea spitalului recunoaște ca nu este pentru prima data cand doctorul creeaza probleme. Exista mai multe plangeri la adresa acestuia din partea colegilor. Pacientul este acum in recuperare dupa operație iar medicul va suporta sancțiunile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

