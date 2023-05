Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și alta a fost ranita, duminica dimineața, dupa ce un autoturism a explodat intr-o statie de alimentare cu gaz natural comprimat, din localitatea Pantelimon, județul Ilfov. Explozia nu a fost urmata de incendiu. Incidentul s-a produs duminica, in jurul orei 05.35. „Alimentarea cu…

- O fetita in varsta de 10 luni a murit, sambata, in urma unui accident rutier produs pe un drum judetean, in comuna argeseana Malureni. Alte trei persoane au fost ranite. Masina condusa de bunica fetiței a iesit de pe drum, a cazut intr-un sant si a lovit un cap de pod. „Din verificarile preliminare…

- Medicul de la Maternitatea Polizu care a ajuns la Spitalul Universitar, dupa ce s-a ranit cu un pistol cu bile de cauciuc, a murit. ”Suntem suprasolicitati, hartuiti si, de prea multe ori, fara aparare. Rezultatul: stres si epuizare, o boala cu afectarea starii de sanatate fizice si mentale, si medici…

- Patru tinere, unele colege de liceu cu victima, ar fi drogat, sechestrat și violat o adolescent de 15 ani din Rimnicu Valcea, informeaza Vocea Valcii. O adolescenta de 15 ani, eleva a Colegiului Economic, a trecut printr-un adevarat coșmar in urma unei petreceri intr-un club din Ramnicu Valcea. Alte…

- Eleva de 14 ani care s-a inecat joia trecuta cu un jeleu, in timp ce se afla la școala, in comuna clujeana Geaca, a murit. Fata s-a stins in cursul zilei de marți, la Spitalul de copii din Cluj. Era internata pe secția de terapie intensiva, asistata de aparate, pentru a-i menține funcțiile vitale. …

- Un participant la maratonul organizat satamana trecuta la Londra a murit, dupa cursa, in timp ce mergea spre casa. Steve Shanks a decedat pe data de 23 aprilie, imediat dupa ce acesta participase la un maraton, au aratat organizatorii competiției intr-un cominicat de presa. „Steve, care avea 45 de…

- Cel putin doi oameni au murit și 16 au fost raniți intr-un accident feroviar in provincia Qalioubiya, la nord de Cairo, a anuntat Ministerul egiptean al Sanatatii, relateaza AFP. Incidentul a avut loc, marți, in Qalyub, la nord de capitala Cairo. Autoritatea nationala feroviara egipteana a declarat…

- Fostul ministru in guvernarea Convenției Democratice Romane, Victor Babiuc s-a stins din viața sambata, la varsta de 84 de ani, relateaza Antena3. Anunțul morții a fost postat de scriitorul Radu F. Alexandru, pe contul sau de facebook. „In toate inaltele demnitați care i-au fost incredințate, Victor…