Caz șocant la Ploiești. Unde erau ascunși cinci bolnavi de COVID 19 Angajații de la DSP Ploiești au dus munca de lamurire cu membrii unei familii, pentru a lasa cinci persoane bolnave de COVID-19 sa mearga la spital. Dintre acestea doi sunt minori (10 și 14 ani) și a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru a clarifica problema. „A gasit DSP inca 5 pozitivi, auziți vrajeala și oamenii sunt sanatoși tun, uitați-va la ei, n-are simptome, nu e rau, n-are nimic, toți e sanatoși tun, uitați, statul roman, abuzul care-l face cu noi. Toți e sanatoși tun, n-are nimic niciunu”, a spus un membru al familieri recalcitrante, conform stirileprotv.ro. In cele din… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal de proporții a avut loc in Ploiești, dupa ce cinci persoane dintr-o familie, depistate pozitiv cu noul coronavirus, au refuzat sa mearga la spital, pe motiv ca sunt sanatoși, fiind asimptomatici.

- Politica fiscala a unei tari trebuie sa se concentreze, in cazul unei crize epedemice, pe cheltuielile directe in lupta impotriva raspandirii infectiilor, respectiv, pe furnizarea imediata a fondurilor de ajutor pe motiv de calamitate gospodariilor si firmelor, spune Sebastian Buhai, cercetator asociat…

- Un barbat in virsta de 52 de ani si o femeie in virsta de 84 de ani, ambii din Neamt, confirmati cu COVID-19, au decedat, a anuntat, pe 21 aprilie, Grupul de Comunicare Strategica. Din informatiile oferite de sursa mentionata, rezulta ca este posibil ca ei sa se fi infectat in spital, acolo unde fusesera…

- Un roman in varsta de 34 de ani, muncitor in constructii, infectat cu coronavirus , a murit intr-un spital din Londra dupa ce medicii au crezut ca a castigat lupta cu boala si erau gata sa-l externeze. Nicu Urzica, din Dumbraveni, Suceava, tata a opt copii, cu varste cuprinse intre sase luni si 12 ani,…

- Deces 86 Femeie, 45 de ani, din Targu Neamț, județul Neamț. S-a prezentat in data de 30.03.2020 la CPU Targu Neamț unde s-a pus diagnosticul de AVC cu hemiplegie stanga. Pacienta a fost transferata la SJ UPU Piatra Neamț unde a decedat in data de 30.03.2020 ora 14:45. Deoarece pacienta a avut contact…

- Un batran in varsta de 79 de ani din orașul Salcea, județul Suceava, diagnosticat cu COVID-19, a plecat de la spital cu un taxi, deși medicii i-au cerut sa aștepte pentru a fi transportat la domiciliu cu o...

- In vreme ce romanii sunt sfatuiți sa stea in casa pentru a evita o posibila contaminare cu COVID-19, doua clanuri de rromi din Ploiești și-au reglat conturile in plina strada. O grupare a incendiat o mașina care aparținea clanului rival, iar de acolo a fost doar un pas pana la izbucnirea unui scandal…

- Un roman care s-a vindecat de coronavirus, in Timișoara, a facut declarații uluitoare despre modul in care a fost tratat in spital, inainte de a fi externat și de a se autoizola, in locuința lui.