Un copil de 14 ani din Iași și-a salvat sora mai mica in timp ce era violata chiar de tatal lor, informeaza Buna Ziua Iași. Baiatul a sarit pur și simplu la gatul tatalui și l-a dat jos de pe sora sa, in varsta de 13 ani, dupa care au fugit amandoi sa ceara ajutor. Deși este greu de ințeles, tatal care și-a violat propria fiica este cercetat in stare de libertate.Doi copii din localitatea Andrieșeni, pe care publicația ieșeana ii numește Andreea și Andrei, pentru a le proteja identitatea, au trait un coșmar ingrozitor cu cateva zile inainte de Craciun, cand alți copii așteapta cu sufletul la gura…