- Persoanele cu dizabilitati sau insotitorii acestora care au drum la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Iasi, lucru care din nefericire se intampla foarte des, se plang de mai mult timp de modul in care arata rampele de acces in cladire. Cladirea administrativa a DGASPC…

- Totul s-ar fi intamplat ieri, in localitatea Zapodeni din judetul Vaslui, acolo unde cei doi copii, ambii in varsta de opt ani, s-au luat la cearta. La un moment dat, cei doi au inceput sa se imbranceasca si sa se bata, iar unul dintre ei l-a taiat pe celalalt la gat. Copilul ranit a ajuns de urgenta…

- Copilul era constient, in stare stabila, fiind transportat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui. El prezenta o plaga taiata in regiunea cervicala anterioara, veche de aproximativ 20 de ore. Conform aceleiasi surse, minorul ar fi spus abia la spital ca in ziua…

- La inițiativa Primarului Sectorului 4, Daniel Baluța, consilierii locali ai Sectorului 4 au votat, in unanimitate, hotararea privind aprobarea finanțarii cheltuielilor pentru achiziționarea unei platforme mobile pentru persoane cu dizabilitați de catre Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) sarbatoreste la finalul saptamanii 20 de ani de la atestarea primului asistent maternal in judetul Iasi. Cu aceeasi ocazie, DGASPC celebreaza si Ziua Internationala a Familiei, sarbatorita anual la data de 15 mai. Institutia marcheaza…

- Un educator din cadrul Centrului de Primire a Copilului in Regim de Urgenta din Constanta a fost condamnat definitiv la opt luni de inchisoare cu suspendare, pentru savarsirea infractiunii de purtare abuziva. Oamenii legii au intrat pe fir gratie celor din Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- INTREBARI…Nelu Tataru, presedintele Partidului National Liberal Vaslui, a cerut public, intr-o conferinta de presa sustinuta ieri, demisia lui Ionel Stefanica Armeanu si a lui Ioan Buruiana, directorul executiv si cel economic de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…