- Un barbat s-a aruncat cu fiica sa de 3 luni si jumatate in brate, de la etajul 10 al unui bloc din Brasov. Un barbat, in varsta de 37 ani, impreuna cu fiica sa, in varsta de 3 luni si jumatate s-ar fi aruncat de la etajul 10 al unui bloc situat pe str. Carpatilor din municipiul Brasov.…

- Potrivit primelor informații, in apartament era și soția acestuia, dar și un alt copil al cuplului.Incidentul s-a petrecut in jurul orei 7:30 și a fost sesizat prin apel la numarul unic de urgența 112 de un vecin.Cauzele producerii tragediei sunt, momentan, necunoscute.

- O tânara de 34 de ani s-ar fi aruncat în gol de la etajul 10 al blocului în care locuia. Totul s-a întâmplat în prima jumatate a zilei de 21 ianuarie, pe strada Milescu Spataru din sectorul Ciocana al capitalei. Informația a fost confirmata pentru echipa…

- In cursul noptii trecute, in jurul orei: 2:00 – 2:15, la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes a avut loc un eveniment tragic care a dus la decesul... The post Un pacient s-a aruncat de la etajul 3 al unui spital din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Un pacient in varsta de 60 de ani al Spitalului Municipal din Caransebes a decedat dupa ce s-a aruncat, in noaptea de duminica spre luni, de la etajul al treilea al unitatii spitalicesti, scrie Agerpres. "Politia municipiului Caransebes a fost sesizata, in noaptea de duminica spre luni, in jurul…

- Un barbat din Carasebes, in varsta de 60 de ani, si-a pus capat zilelor, aruncandu-se de la etajul trei al Spitalului din oras. Barbatul se afla internat la Spitalul Municipal de Urgenta din Caransebes de aproximativ o luna. O asistenta a spitalului a descoperit, in juurl orei 02:15, faptul ca barbatul…

- Barbatul de 60 de ani era internat din decembrie la Spitalul din Caransebeș, pe Secția de Cardiologie. Noaptea trecuta, in jurul ore 2.00, barbatul a plecat din salon, a ieșit pe hol, s-a apropiat de un geam, dupa care s-a aruncat in gol. O asistenta și-a dat seama ca barbatul nu mai este in salon,…

- Un tanar de 25 de ani a murit duminica seara dupa ce a cazut de la etajul 8 al unui bloc din Constanța. Iubita lui a sunat la 112 și, din primele informații, se pare ca este vorba de o sinucidere, scrie Mediafax.Duminica seara, polițiștii au fost alertați, printr-un apel la 112, dupa ce un…