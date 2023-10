Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 21 de ani a sarit dintr-o masina aflata in mers, condusa de sotul sau, care a lovit-o si a tinut-o cu forta in autoturism, la Ciureștii Noi. Barbatul, 28 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzațiile de lipsire de libertate in mod ilegal, amenintare si violenta in familie,…

- Incident șocant in Neamt! O femeie a murit dupa ce a sarit din autoutilitara condusa de soțul ei. Femeia se speriaseO femeie de 60 de ani din judetul Neamt a murit, marti, dupa ce a sarit dintr-o autoutilitara in mers. Se pare ca femeia se speriase. ”Politistii din cadrul Sectiei de Politie…

- In dupa-amiaza zilei de 13 august 2023, langa Szeged, a avut loc o scena demna de un film de acțiune, protagonistul fiind un roman. In timp ce echipaje de Poliție maghiare impreuna cu colegii lor cehi efectuau patrule auto in jurul orașului, o situație neobișnuita s-a petrecut pe șoseaua 55, la kilometrul…

- Accident teribil in județul Galați. Doi tineri au murit dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un stalp. Polițiștii au aflat ca barbatul aflat la volanul autoturismului nu deținea permis de conducere.