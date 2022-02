Caz șocant la Constanța. Bărbat înjunghiat mortal, în incinta unei societăți comerciale. Cine e principalul suspect O cearta iscata aparent din senin s-a transformat intr-o nenorocire. Un barbat in varsta de 66 de ani a sfarșit, dupa ce ar fi fost injunghiat chiar de catre fiul sau. Drama a avut loc in dupa-amiaza zilei de duminica, la Constanța. Mai exact, in incinta unei societați comerciale din orașul de la malul marii. […] The post Caz șocant la Constanța. Barbat injunghiat mortal, in incinta unei societați comerciale. Cine e principalul suspect first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Un barbat din Constanța a fost ucis de propriul fiu, duminica seara. Criminalul de 38 de ani și-a omorat tatal in incinta unei societați comerciale din oraș, in urma unui conflic pe care l-au avut.

- Un barbat de 66 de ani a murit duminica, dupa ce a fost injunghiat de fiul sau, de 38 de ani, in incinta unei societati comerciale din municipiul Constanta. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, politistii au fost sesizati prin 112 despre un conflict intre doua persoane, intr-o…

