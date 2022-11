Caz șocant la Caraş-Severin. Trei bărbați au răpit o persoană și au încercat să o înece în Dunăre. Sunt implicaţi şi poliţişti Caz demn de filmele cu mafioți, in Caraș-Severin. Sapte persoane, intre care trei politisti, sunt cercetate de procurori pentru constituirea unei grupari cu scopul de a comite omor calificat cu premeditare. In ianuarie 2021, trei suspecti ar fi urmarit o victima, pe care au batut-o si au dus-o cu masina pe marginea Dunarii unde au […] The post Caz șocant la Caras-Severin. Trei barbați au rapit o persoana și au incercat sa o inece in Dunare. Sunt implicati si politisti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați au batut crunt o persoana, au inchis-o in portbagaj și au transportat-o pe malul Dunarii unde unul dintre atacatori a incercat sa o inece. In urma mai multor percheziții, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Caras-Severin au arestat un barbat și in continuare…

- Caz demn de filmele cu mafioți, in Caraș Severin. Trei barbați au batut crunt o persoana, au inchis-o in portbagaj și au transportat-o pe malul Dunarii unde unul dintre atacatori a incercat sa o inece. In urma mai multor percheziții, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Caras-Severin…

- In ianuarie 2021, trei suspecti ar fi urmarit o victima, pe care au batut-o si au dus-o cu masina pe marginea Dunarii unde au incercat sa o inece. Cei trei politisti si o alta persoana au fost retinuti, insa doar pentru unul dintre agenti instanta a aprobat masura arestarii preventive, ceilalti doi…

- Sapte persoane, intre care trei politisti, sunt cercetate de procurorii DIICOT Caras-Severin pentru constituirea unei grupari cu scopul de a comite omor calificat cu premeditare. In ianuarie 2021, trei suspecti ar fi urmarit o victima, pe care au batut-o si au dus-o cu masina pe marginea Dunarii…

- Parisul este in stare de șoc dupa ce o fata de 12 ani a fost ucisa, iar cadavrul i-a fost gasit intr-o valiza intr-un container din curtea blocului ei, scrie BBC. Fata, pe nume Lola, fusese la școala in fatidica zi, dar nu a mai ajuns acasa. Tatal a alertat poliția dupa ce copilul nu […] The post Caz…

- Agentia ucraineana Energoatom a acuzat fortele ruse care ocupa centrala nucleara Zaporojie din sud-estul Ucrainei ca i-au rapit si maltratat din personal, informeaza joi dpa. Presedintele Energoatom, Petro Kotin, a declarat pentru grupul media german Funke ca aproximativ 200 de persoane au fost retinute,…

- Un barbat care consumase bauturi alcoolice a fost depistat, luni dimineata, de politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta, la volanul unui autocar cu 50 de pasageri. ”Astazi, in jurul orei 7.30, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au identificat un barbat, de 51 de ani, care a condus…

- Un barbat echipat cu o vesta anti-glonț a incercat sa patrunda, joi, intr-un perimetru de securitate al sediului FBI din Cincinnati, statul american Ohio. Agresorul a fugit apoi și a tras asupra forțelor de ordine. Potrivit oficialilor federali, barbatul a incercat sa forțeze intrarea in zona de screening…