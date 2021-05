Caz șocant la Brăila. Un jandarm a fost înjunghiat de cel pe care l-a împiedicat să se sinucidă Un jandarm a ajuns, joi, la spital, dupa ce a a fost injunghiat de un barbat care amenința ca se arunca de la etajul unui bloc. Jandarmul a intervenit intr-un bloc de pe bulevardul Dorobanților, din Braila, unde un barbat, in varsta de 53 de ani, amenința ca se arunca de la etajul 4. Intr-un […] The post Caz șocant la Braila. Un jandarm a fost injunghiat de cel pe care l-a impiedicat sa se sinucida appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

