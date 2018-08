Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au fost spitalizate dupa ce mai multe focuri de arma au fost trase in orasul britanic Manchester in cursul noptii de sambata spre duminica, transmite Press Association, citata de Agepres. Politia a fost chemata in jurul orei locale 02.30, in zona Moss Side, unde a gasit mai multe…

- Dupa ce Gazeta Sporturilor a dezvaluit modul in care Firea a atribuit FCSB-ului administrarea gazonului, firma care intretinea terenul a luat decizia de a rupe contractul. Primaria a anunțat ieri ca a gasit o alta varianta, deocamdata doar pentru urmatoarele 45 de zile. Explicatia pentru care gazonul…

- Un barbat in varsta de 43 de ani din localitatea Pericei a murit marți dupa-amiaza, dupa ce a fost muscat de viespi. Acesta era angajatul unei firme de constructii, care efectua o lucrare la un drum in localitate. “Un muncitor de la o firma de constructii facea o subforare de drum si a intrat la un…

- Muncitoarea care si-a injunghiat seful de sectie in fabrica din Orastie, a fost retinuta pentru 24 de ore pentru tentativa de omor. Anchetatorii au aflat motivul pentru care femeia a recurs la acest gest.

- Un caz halucinant a avut loc în București, unde un copil de 9 ani este suspectat ca și-ar fi înjunghiat bunica în zona gâtului, cu un cuțit.Accidentul socant a fost anuntat la numarulunic de urgenta 112 chiar de catre copilul de 9 ani, care a transmis ca bunica…