- Cadavrul unui tanar a fost descoperit, joi dupa-amiaza, intr-o fantana de pe raza localitatii Stauceni din Botosani. Potrivit primarului din Stauceni, Cozmin Epuras, persoana respectiva ar putea fi un adolescent de 16 ani care a fost dat disparut de la domiciliu pe 11 iulie. Localnicii au simtit mirosul…

- Un barbat in varsta de 36 de ani a murit, marti, in urma unui accident rutier produs pe raza comunei Havarna din judetul Botosani, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Maria Carp. Potrivit acesteia, evenimentul a avut loc pe drumul judetean DJ 293,…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa dupa ce cadavrul unui barbat a fost descoperit in paraul Burla, pe raza localitatii Blandesti, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Maria Carp, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Un tanar de 24 de ani a fost retinut, marti, de politistii din Botosani, sub acuzatia de ucidere din culpa, dupa ce a produs un accident mortal, el aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Maria Carp. Un tanar, din comuna…

- O decizie finala in cazul barbatului de 43 de ani, din Balteni, acuzat ca și-a violat fiica, timp de un an, va fi stabilita marți. Acesta va ieși din arestul IPJ Gorj pentru a fi prezentat in fața magistraților Tribunalului Gorj, dupa ce a contestat hotararea Judecatoriei Targu-Jiu, prin…

- F. T. Ieri dimineața, un minor in varsta de 15 ani, din Balta Doamnei, a fost internat la Voila, acesta urmand sa fie supus unor expertize psihiatrice, el fiind acuzat ca si-ar fi violat fratele, in varsta de numai patru ani. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova,…