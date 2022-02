Stiri pe aceeasi tema

- O crima cu sange rece a avut loc astazi intr-o localitate din Botoșani. Un barbat de 45 de ani și-a ucis cu bestialiate fosta soție, chiar sub privirea fostei soacre și cumnatate. Ucigașul a fost intr-o padure, la cațiva kilometri de casa.

- Un barbat si-a injunghiat fosta sotie, dar si pe mama si sora acesteia. Fosta sotie a agresorului a murit, celelalte doua femei fiind transportate la spital. Alerta a fost data de o vecina a celor trei femei, care l-a vazut pe barbat fugind din casa cu un cutit in mana.

- Un barbat in varsta de 75 de ani, din localitatea Comisani, din Dambovita, a ajuns in stare grava la spital, lovit de osia de la tractor. Acesta dezasambla un tractor in curtea locuintei, iar osia era suspendata cu sufa de o macara.

- Intervenție cu elicopterul SMURD din Caransebeș pe Valea Almajului. Un barbat din Rudaria de aproximativ 80 de ani, se zbate intre viața și moarte, dupa ce a cazut in curte și s-a lovit la cap.

- Doua persoane au ajuns noaptea trecuta, la Spitalul Județean din Targu-Jiu, ranite grav de petarde, a declarat, la Digi24, purtatorul de cuvant al unitații medicale. Și nu au fost singurele urgențe de acest fel. Și la Constanța, un copil de trei ani, un adolescent si un adult au suferit arsuri din cauza…

- Un barbat si-a impuscat fosta sotie, in plina strada, in localitatea Vanju Mare din judetul Mehedinti, dupa care a incercat sa se sinucida. Femeia a murit. Poliția Județeana Mehedinți a transmis ca joi dimineața polițiștii au fost anunțați prin 112 ca in centrul orasului Vanju Mare un barbat ar fi tras…

- Barbatul care și-a impușcat mortal fosta soție și soacra a fost plasat in arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luata de magistrații Judecatoriei Cahul, care au admis astfel demersul procurorilor.

- Un accident de circulație, soldat cu mai multe victime, a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe Drumul Județean 151, intre localitațile bistrițene Lechința și Chiraleș. Din primele informații, o cisterna incarcata cu motorina și un autobuz au fost implicate in accident. Imediat a fost activat planul ROȘU…