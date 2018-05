Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 5 ani a fost de negasit de ieri de la orele pranzului. Azi noapte, micuta a fost gasita fara suflare, potrivit vasiledale.ro. Se pare ca micuta a fost violata inainte de a fi ucisa.

- O fetita de 5 ani a fost de negasit de ieri de la orele pranzului. Azi noapte, micuta a fost gasita fara suflare, potrivit vasiledale.ro. Se pare ca micuta a fost violata inainte de a fi ucisa.

- Crima infioratoare la Baia Mare! O fetița de cinci ani a fost violata și ucisa in Baia Mare. Trupul copilei a fost gasit in zona unui combinat situat la marginea orașului. Fetița a disparut de acasa in cursul zilei de luni (29 aprilie). Spre miezul nopții, micuța a fost gasita moarta in zona combinatului.…

- Giulia Ionela Gabriela Colgiu, copila de trei anișori din județul Calarași, a fost gasita fara suflare. Trupul micuței a fost descoperit dupa ce mai multe echipe de cautare și salvare au scotocit fiecare loc din jurul casei. Anchetatorii au declarat ca, la prima vedere, fetița nu a suferit leziuni,…

- Fetita in varsta de 3 ani din Oltenita care a disparut luni si ale carei semnalmente au fost facute publice de politie a fost gasita marti dimineata inecata in raul Arges, la aproximativ 2 kilometri de casa. Conform politiei, fetita a fost gasita inecata in Raul Arges. Dupa primele constatari, copila…

- O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Politia nu confirma faptul ca ar fi vorba despre o crima si sugereaza ca rana de la cap ar fi fost provocata de un obiect care a lovit-o, dar nu precizeaza…

- Moarte invaluita in mister la Poșta Calnau. Trupul unei femei disparute de acasa acum cinci zile a fost gasit zacand fara suflare pe marginea raului Canau, in apropierea localitații Coconari. Criminaliștii incearca sa stabileasca modul in care a ajuns femeia in apa. Cațiva localnici au fost cei care…