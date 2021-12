Caz șocant la Bacău. Un tânăr care circula cu 217 km/h a primit o amendă de 2.900 lei Politistii rutieri din Bacau au depistat, joi noaptea, in afara localitatii Cleja, un conducator auto de 22 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2-E 85, cu o viteza record, de 217 km/h. Și amenda a fost pe masura vitezei. Tanarul a fost sanctionat contraventional cu 2.900 de lei si i-a fost […] The post Caz șocant la Bacau. Un tanar care circula cu 217 km/h a primit o amenda de 2.900 lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 13 ani, dintr-o comuna din județul Bacau, disparuta de acasa in ziua de Craciun, a fost gasita de jandarmi intr-o zona impadurita, la aproximativ un kilometru de DN 11. Potrivit salvatorilor, minora se afla in stare de soc. ”Un echipaj de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile ‘Alexandru cel…

- Polițiștii protesteaza, vineri, in fața sediilor partidelor care fac parte din Guvernul Ciuca. Prima oprire a fost la sediul PSD, unde Marcel Ciolacu i-a invitat la discuții pe liderii oamenilor legii. O delegație a Sindicatului EUROPOL a intrat la negocieri cu presedintele PSD, Marcel Ciolacu, pentru…

- Polițiștii din Capitala au prins in flagrant mai multe persoane care participau ilegal la jocuri de noroc. Au fost date amenzi și au fost confiscate sumele de bani puse in joc. Potrivit Poliției Capitalei, astazi, in jurul orei 03.10, polițiști ai Secției 22 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul…

- O fata de 17 ani a fost vaccinata din greșeala cu serul produs de Johnson&Johnson, la un centru de vaccinare din Cluj. ”M-am dus luni la centrul de vaccinare de la Colegiul Tehnic Anghel Saligny. Am completat cererea și nu mi-a cerut varsta, numai CNP -ul și datele de pe buletin (adresa, nume). M-am…

- Polițiștii și procurorii au depistat o grupare de traficanți, care aducea cannabis din Spania prin firme de curierat. La perchezițiile desfașurate in mai multe județe au fost gasite peste 10 kilograme de cannabis, dar și un dispozitiv pentru detectarea microfoanelor. Potrivit Poliției Romane, anchetatorii…

- Zeci de politiști locali din sectorul 6 ar putea ramane fara loc de munca, dupa examenul pe care l-au susținut marți. Primarul Ciprian Ciucu vrea sa vada cati dintre ei stiu legislatia, dar mai ales cați știu sa scrie si sa citeasca. Agentii au primit un test grila, iar la intrebarile deschise au avut…

- Polițiștii au descins, joi dimineața, la un centru de vaccinare din sectorul 2 al Capitalei, unde se intocmeau certificate false, fiind inlocuite datele persoanelor vaccinate impotriva COVID-19, cu ale unor persoane care nu au fost imunizate in realitate. Sunt puse in executare 178 de mandate de aducere…

- Miniștrii pe care i-a propus premierul desemnat Dacian Cioloș sunt audiați, marți, in comisiile de specialitate ale Parlamentului. Deja doi dintre ei, Iulia Popovici, propusa ministru al Culturii, și Tudor Pop, propus la Minsterul Tineretului și Sportului, au primit aviz negativ. Iulia Popovici a primit…