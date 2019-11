Stiri pe aceeasi tema

- O mama și cei trei copii ai sai au fost descoperiți morți in casa lor din Texas. Femeia i-ar fi omorat, dupa care s-a sinucis, spun legiștii. Ashley i-a impușcat pe cei trei copii ai sai, cu varste de...

- Stefania, o fata in varsta de 15 ani, eleva la un liceu din Mangalia, si-a pus capat zilelor, noaptea trecuta, in statiunea Olimp. Seara trecuta, 28 octombrie 2019, Stefania a purtat o discutie cu o prietena in care i-a explicat ca are de gand sa isi puna capat zilelor. Potrivit unor surse, fata de…

- Un barbat si-a mutilat sotia cu acid, in plina strada, la Onesti, apoi a intrat cu masina intr-un TIR! Femeia, o farmacista de 58 de ani, a ajuns la spital cu arsuri grave pe fata, ochi si maini. Voia sa divorteze, insa sotul ei n-a acceptat ideea si s-a razbunat. Imediat dupa atac, individul a accelerat…

- Joseph Zaccardi, un autor american de carti, si-a omorat familia, iar dupa s-a sinucis. Inainte de a-si ucide sotia si cei trei copii, Joseph Zaccardi sustinea ca se confrunta cu probleme mari in cariera, acestea cauzandu-i probleme serioase mintale, fiind pe cale sa innebuneasca.

- O profesoara de clasele primare a fost inregistrata in timp ce striga la copii și ii numește cu cuvinte urate. Cel puțin, asta reiese dintr-un material audio publicat de un parinte pe Facebook.

- Un tigru siberian din regiunea Habarovsk, in Extremul Orient rus, in apropiere de granita cu China, a ucis unul din cei doi vanatori care au patruns pe teritoriul sau in timp ce animalul manca o caprioara, a informat mass-media oficiala rusa, relateaza dpa.

- Scene infioratoare s-au petrecut intr-un liceu din Romania! Un elev de 17 ani s-a sinucis, vineri, intr-un liceu din Miercurea Ciuc. Șocant nu este doar locul ales, ci și maniera in care tanarul s-a sinucis: și-ar fi bagat singur cuțitul in inima, potrivit realitatea.net.

- Gest șocant facut de doi tineri casatoriți! S-au sinucis in același timp, cu bebelușul in casa. „E tragic. Nu s-a mai intamplat așa ceva… Vezi ce s-a intamplat cu micuțul. Trupurile neinsuflețite ale celor doi, Kiril Nemcev, de 32 de ani, și Lana Nemceva, de 23 de ani, au fost gasite fara suflare in…