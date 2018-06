Caz şocant într-o localitate din Suceava. Un bărbat şi-a ucis soţia, apoi i-a dat foc Vecinii spun ca cei doi se certau des, insa nimeni nu si-a inchipuit ca se poate ajunge la o crima. De aceassta data lucrurile au degenerat, iar barbatul in varsta de 57 de ani a pus mana pe un cutit si si-a injunghiat mortal sotia. Cand si-a dat seama ce a facut a vrut sa-si ascunda fapta si a dat foc locuintei, dupa care a mers la politie si a spus ca sotia sa este moarta in casa. Oamenii legii au mers la locuinta acestuia, unde au gasit usa incuiata. Cand au intrat in casa au gasit-o pe femeie moarta. Barbatul ei este in arestul IPJ Suceava si urmeaza sa fie prezentat magistratilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

