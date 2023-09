O femeie din Vrancea a fost reținuta, asta dupa ce a furat o mașina și a condus in timp ce se afla sub influența alcoolului, dar și a substanțelor interzise. Aceasta a fost reținuta, la scurt timp, pentru 24 de ore si introdusa in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul IPJ Vrancea.