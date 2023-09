Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 18 ani a fost harțuit, umilit si sechestrat de doi tineri in varsta de 18, respectiv 30 de ani. Aceștia au fost arestati preventiv și acuzati ca au agresat, umilit si sechestrat tanarul in cauza. Totul s-a petrecut in localitatea Valeni, comuna Padureni. Potrivit IPJ Vaslui,…

- Trei indivizi cu varste cuprinse intre 17 și 32 de ani, toți din comuna Gura Vaii, au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Onești. Potrivit informațiilor furnizate de autoritați, aceștia sunt suspecți intr-un incident de agresiune fizica și tulburare a ordinii…

- Luni, 31 iulie, la ora 09.31, polițiștii baimareni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, de catre o femeie de 50 de ani din municipiu, despre faptul ca fratele sau de 48 de ani, i-a rupt ștergatoarele autoturismului personal și a amenințat-o cu fapte de violența. In cauza, polițiștii au emis un ordin…

- Patru tineri cu varste intre 17 si 20 ani au fost retinuti pentru 24 ore de politisti dupa ce au batut un alt tanar, in urma unui conflict spontan pe o strada din localitatea Tamaseni, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres."Din cercetarile efectuate de…

- O masina a fost lovita, duminica, de trenul IR 1866 Galati - Iasi, la o trecere la nivel cu calea ferata, pe DJ 243, in apropiere de localitatea Crivesti, din comuna Tutova, conform ISU Vaslui.„Un autoturism in care se aflau doua persoane a fost lovit de trenul IR 1866, care se deplasa pe relatia…

- Incident șocant la Gradina Botanica din Craiova! Doua persoane au fost injunghiate de un adolescent. Una dintre victime, o fetița in varsta de 14 ani s-a stins din viața, in timp ce un barbat in varsta de 20 de ani se afla in stare grava. Oamenii legii fac cercetari pentru a stabili imprejurarile in…

- Un barbat din Roman a fost retinut dupa ce și-a batut soția, și-a sechestrat copiii in casa și a amenințat cu cuțitul polițiștii care incercau sa il calmeze. Faptele s-au petrecut luni seara, in jurul orei 21.30, iar politia a fost chemata de femeia agresata. La fata locului au venit polițiști de la…

- Doi tineri și doua tinere cu varste cuprinse intre 17 și 27 de ani au fost condamnați, dupa ce aflandu-se intr-un local din sectorul Rișcani al municipiului Chisinau, in prezenta vizitatorilor, incalcand ordinea publica si desconsiderand normele etice general acceptate au initiat un conflict cu un barbat,…