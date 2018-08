Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii IPJ Valcea au anuntat miercuri ca s-au sesizat si au inceput o ancheta dupa ce in presa a aparut o filmare in care un batran aflat in scaun cu rotile, internat la un centru social din comuna Ladesti, sustine ca a fost lovit de catre unul dintre angajatii institutiei. Incidentul a ajuns…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Horezu efectueaza cercetari pentru purtare abuziva si omisiunea sesizarii, referitor la cazul varstnicului din Centrul de Ingrijire Ladesti care ar fi fost batut de un ingrijitor, potrivit unui

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Horezu efectueaza cercetari pentru purtare abuziva si omisiunea sesizarii, referitor la cazul varstnicului din Centrul de Ingrijire Ladesti care ar fi fost batut de un ingrijitor, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea.…

- Scene cutremuratoare intr-un centru de ingrijire din judetul Valcea. Un batran de 83 de ani a fost snopit in bataie chiar de un angajat al centrului. Batranul este in scaunul rulant, cu un picior amputat si nu a avut cum sa se apere. “A turnat toata cana cu apa pe mine. S-a pus cu pumnii pe mine si…

- Bataia primita de un pacient al Centrului de Asistenta Medico-Sociala din Ladesti - Valcea, in urma cu o luna, n-ar fi ajuns in atentia opiniei publice astazi, 29 august, daca un cetatean revoltat n-ar fi prezentat presei imagini cu victima. Asa s-a aflat ca autoritatile medicale si administrative ale…

- Ancheta la un centru social din judetul Valcea unde un batran a fost batut de un ingrijitor. Incidentul a avut loc in urma cu o luna, dar nu a fot raportat nici de conducerea institutiei, nici de medicul care l-a tratat pe barbatul de 83 de ani, scrie digi24.ro.

- Batran in varsta de 83 de ani, in scaun rulant, batut de un ingrijitor de la un centru social din județul Valcea . Incidentul a avut loc in urma cu o luna, dar nu a fot raportat nici de conducerea institutiei, nici de medicul care l-a tratat pe batran. Directorul sustine ca batranul imobilizat in scaun…

