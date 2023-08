Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz șocant in Urziceni! Dupa ce o femeie a nascut pe trotuar, un barbat a murit dupa ce a fost tratat in unitatea medicala. Potrivit informațiilor, decedatul se prezentase la spital in cursul nopții trecute, primise ingrijiri medicale și ulterior, a mers acasa, iar astazi s-a stins din viața.

- Șocant! Un batran a murit dupa ce a cazut de la etajul unui spital privat din Capitala, in care era internatUn barbat a cazut, joi dupa amiaza, de la etajul Spitalului Enayati Medical City din sectorul 1 al Capitalei. Omul, in varsta de 89 de ani, ar fi suferit de mai multe afecțiuni medicale, printre…

- Un barbat de 83 de ani a fost retinut de politistii doljeni dupa ce ar fi violat o fata in varsta de 7 ani. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politistii au fost sesizati, la inceputul acestei saptamani, de o femeie din judetul Caras-Severin, cu privire la faptul ca fiica sa, de…

- Un barbat in varsta de 47 de ani din satul Roscani, comuna Baneasa, judetul Galati, a decedat dupa ce un caine agresiv Amstaff il muscase de gat. Ulterior, o minora de 14 ani a fost atacata de acelasi animal. Duminica, la data de 16 iulie 2023, Politia Galati a fost sesizata prin apel telefonic la Sistemul…

- Descoperirea macabra intr-un apartament din Sibiu! O femeie in varsta de 33 de ani a fost gasita moarta in locuința de matușa ei, care, ingrijorata ca tanara nu raspundea la telefon, a mers sa vada ce face. A fost șocata cand a descoperit ca nepoata ei era decedata, iar iubitul acesteia era drogat.

- Un barbat, in varsta de 75 de ani a condus un autoturism pe strada Gheorghe Lazar dinspre Cetații spre Gheorghe Dima, iar la intersecție cu Calea Circumvalațiunii a efectuat viraj la stanga fara sa se asigure și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 24 de ani, care se…

- La data de 5 iunie 2023, politistii din cadrul Serviciului Rutier Tulcea au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier. Din primele verificari efectuate de politisti s a stabilit faptul ca, un barbat in varsta de 71 de ani, care conducea un autoturism pe DN22A, la intersectia cu DN22…