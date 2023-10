Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 50 de ani, din Tulcea a fost arestat preventiv, dupa ce a aruncat cu benzina in holul casei si pe fiul sau si apoi a dat foc. Flacarile care l-au cuprins pe baiat au fost stinse de mama sa.

- Un alt caz șocant trage un semnal de alarma in randul romanilor! De aceasta data este vorba de un cunoscut lautar de la noi, care a fost arestat in urma cu puțin timp, dupa ce a snopit in bataie doi rivali. Pe numele lui, autoritațile au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor cu tentativa…

- Un calugar care traia intr-o chilie improvizata in padure, langa Poiana Brașov, a fost arestat pentru tentativa de viol. Ar fi agresat o femeie venita la el sa se spovedeasca. Batuta și cu hainele rupte, victima a reușit sa scape și sa ceara ajutor unui salvamontist. Femeia susține ca monahul de 57…

- Casa de vacanța a lui Miron Mitrea, fost ministru al Transporturilor, a fost mistuita de un incendiu care a fost provocat intenționat, potrivit primelor informații. E vorba de o casa din Delta Dunarii. Un fost angajat este suspectat ca ar fi autorul. Ar fi recunoscut ca a stropit cu benzina și a dat…

- Incidentul șocant a avut loc in județul Tulcea. Invațatoarea in cauza preda la clasa a IV-a și, la finalul semestrului doi, femeia a trimis o notificare parinților baiatului, in care ii inștiința ca i-a scazut nota la purtare fiului lor.Incidentul a avut loc in iunie. Invațatoarea preda la clasa a IV-a,…

- Banuit de comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu, lovire sau alte violențe și distrugere, arestat preventiv pentru 30 de zile La data de 24 august a.c., in urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa…

- Un caz extrem de violenta domestica socheaza Franta. Un barbat german a fost arestat si acuzat ca si-a tinut sotia sechestrata timp de 12 ani in apartament si a spus-o la violente. Calvarul femeii a luat sfarsit cand a reusit sa puna mana pe un telefon si sa sune la politie.