Caz șocant în tren: Tânără agresată sexual de un controlor, care i-a propus 'o noapte la Brașov' O calatorie cu trenul, pe ruta Craiova-București, s-a transformat pentru o tanara intr-un adevarat coșmar. Fata a fost agresata sexual de controlor și i s-a propus sa petreaca o noapte cu el la Brașov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE…

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Siria a fost prins de politistii de frontiera aradeni cand voia sa iasa din tara ascuns sub bancheta, in trenul international care circula pe ruta Brasov - Budapesta, potrivit Agerpres.Garnitura a fost verificata in Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, iar calatorul clandestin se afla…

- PSD a propus PNL, la discutiile de marti seara, preluarea Ministerului Apararii, oferta respinsa de liberali, au declarat surse din coalitie, care au precizat ca exista varianta in care Ministerul Energiei treaca la PSD la rotativa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski a afirmat, vineri seara, ca ucrainenii vor readuce pacea pe teritoriul lor. Prin intermediul mesajului sau, el a cerut ucrainenilor sa incerce o reducere a consumului de energie, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a ordonat guvernului sau sa inceapa sa lucreze la "hub-ul gazier" din Turcia propus de omologul sau rus Vladimir Putin pentru a exporta gazul rus spre Europa, informeaza vineri media turce, citate de AFP, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Partidul aflat la putere in Kazahstan a propus joi candidatura actualului presedinte al tarii, Kasim-Jomart Tokaev, pentru alegerile prezidentiale anticipate fixate pentru 20 noiembrie in aceasta fosta republica sovietica din Asia Centrala, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…