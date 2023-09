Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Timisoara a murit, dupa ce sotul ei a stropit-o cu benzina si apoi i-a dat foc, in urma unui conflict. Barbatul initial nu si-a recunoscut fapta, insa dupa ce sotia lui a murit, le-a spus politistilor cum s-a intamplat incidentul. Acesta a fost arestat preventiv.

- Un incident socant a avut loc noaptea trecuta in Municipiul Botosani. Imagini si informatii care va pot afecta emotional. O femeie si-a aruncat copiii pe geamul unui hotel, in care se cazase cu cateva ore mai devreme.

- O femeie in varsta de 35 de ani a murit, dupa ce a baut patru sticle de apa in doar 20 de minute. Potrivit informațiilor, Ashley Summers, mama a doi copii, a consumat aceasta cantitate de apa incercand sa iși potoleasca setea intr-o zi in care afara era extrem de cald.

- Gest șocant al unui barbat din județul Galați, care și-a stropit iubita cu benzina, in timp ce dormea și i-a dat foc. Femeia a ajuns... The post Caz șocant la Galați! O femeie a fost stropita cu benzina și incendiata in timp ce dormea appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .