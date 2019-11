Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 32 de ani a fost condamnat in prima instanta la patru ani de inchisoare pentru lovituri cauzatoare de moarte. Dosarul scoate la iveala modul in care a fost comisa fapta, dar si circumstantele in care tanarul judecat l-a ucis pe finul copilului sau.

- Sfarșit de saptamana sangeros pe șoselele din Timiș, o consecința a modului in care cei mai mulți șoferi se comporta la volanul autoturismelor. Cele mai multe accidente se petrec din pricina vitezei excesive, iar acest o arata și numarul sancțiunilor acordate in weekend-ul trecut celor care au depașit…

- Accident socant! Doua persoane decedate si una ranita. A pierdut controlul volanului si s-a izbit intr-un copac Tragedia serii! Un grav accident rutier soldat cu doua decese si cu ranirea grava a unei persoane a avut loc sambata seara pe DN6, intre localitatile Lovrin si Sannicolau Mare din judetul…

- Crima in satul Varnița, raionul Anenii Noi. Astazi, un barbat a atacat vanzatoarea unui magazin din localitate, avand intenția de a sustrage careva bunuri materiale. Individul i-a aplicat femeii o lovitura cu un obiect ascutit, asemanator cu un cuțit.

- Un barbat de 35 de ani va fi propus astazi la arestare preventiva dupa ce a ignorat un ordin de protectie emis pe numele sau, care ii interzicea sa se apropie la o distanta mai mica de 200 de metri fata de sotia sa si locuinta ei.

- Scandal imens in aceasta seara, in localitatea Tomnatic, din județul Timiș. Din primele informații, un barbat in varsta de 48 de ani a fost injunghiat in gat cu o sticla, in urma unui scandal. Scandalul s-a produs la un bar din localitate. Nu este prima data cand cei doi au avut conflicte. De aceasta…

- Un barbat in varsta de 42 de ani, din Timiș, este de negasit de trei zile, motiv pentru care polițiștii au cerut ajutorul populației. Așadar, oricine are informații despre Erno Fulop este rugat sa sune la 112.

- Scene de coșmar in localitatea Gura Șuții din Dambovița. Un barbat este acuzat de omor, dupa ce și-a injunghiat fiul in inima. Potrivit polițiștilor, conflictul a izbucnit din cauza consumului de alcool. Polițiștii din Gaești au fost alertați de un barbat care a spus ca fiul sau de 30 de ani ar fi cazut…