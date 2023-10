Stiri pe aceeasi tema

- Intamplare tragica, vineri seara, pe un camp din apropiere de Soca, județul Timiș. Un barbat de 55 de ani a murit dupa ce a fost atacat de un cerb lasat in libertate. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Un tanar din Monor a fost reținut și risca arestul preventiv, dupa ce luni seara și-a lovit tatal cu un levier, barbatul fiind gasit fara suflare de catre mama tanarului. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au fost sesizați luni seara, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire…

- Un barbat care a spart parbrizele a doua mașini și a atacat o persoana, acum o saptamana, a fost introdus ieri in arest, dupa ce inițial magistrații luasera decizia ca suspectul poate fi cercetat sub control judiciar. „Ieri, 4 septembrie, un barbat de 32 de ani din Caransebeș a fost arestat preventiv…

- Doi romani au șocat Italia, dupa ce au comis o crima ingrozitoare. Cei doi barbați de 23 ți 25 de ani l-au omorat pe un barbat din Roma, pentru care lucrau. Trupul sau a fost gasit de propria soție, iar felul in care a aratat a intrecut orice imaginație.

- "In ziua de 19 august a.c., in jurul orei 16:40, prin SNUAU 112 a fost sesizat un incident pe suprafața de apa a unei balastiere din zona localitații Fantanele.Din primele verificari, s-a stabilit ca un barbat de aproximativ 29 de ani, din Jud. Timiș, in timp ce se deplasa cu un skijet pe apa, impreuna…

- O femeie in varsta de 35 de ani a murit, dupa ce a baut patru sticle de apa in doar 20 de minute. Potrivit informațiilor, Ashley Summers, mama a doi copii, a consumat aceasta cantitate de apa incercand sa iși potoleasca setea intr-o zi in care afara era extrem de cald.

- Accident in timpul muncilor agricole, luni seara, in Timiș. Un barbat de 49 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost ințepat de incarcatorul unui tractor lasat neasigurat. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Tragedie intr-o localitate clujeana. Un barbat in varsta de 84 de anu a fost gasit spanzurat in anexa gospodariei. Trupul acestuia a fost transportat la Institutul de Medicina Legala Cluj in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei decesului.„Ieri, 24 iulie a.c., in jurul orei 14.30, Poliția…