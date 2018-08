Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 22 de ani, din Satu Mare, și-a pierdut viața intr-un lac din Sovata, in timp ce prietenii sai, care ii erau alaturi, au filmat intreaga scena, dar n-au intervenit pentru ca au crezut ca e o gluma.

- Un tanar in varsta de 22 de ani din Satu Mare s-a inecat intr-un lac din Sovata, in timp ce prietenii credeau ca face o gluma si filmau eforturile baiatului de a se salva, fara a interveni.

- Caz socant in statiunea Sovata. Un tanar de 22 de ani a murit inecat sub ochii prietenilor care il filmau de la mal, crezand ca totul este o gluma. Dupa cateva momente, una dintre persoanele aflate la mal, un barbat, ii sare in ajutor. Prea tarziu insa, pentru ca tanarul disparuse, inghitit de apele…

- Un tanar de 26 de ani a murit inecat sub privirile ingrozite ale iubitei sale. Cei doi se aflau in vacanța in Italia atunci cand s-a produs tragedia. (Super oferte la accesorii gaming) Daniel Pietriș se afla in vacanța in Italia, impreuna cu iubita lui. Cei doi au profitat de vreme și au mers la […]…

- Trupul unei femei in varsta de 69 de ani, din comuna Moldova Sulita, Romania, a fost recuperat de salvatorii de la ISU Suceava, dupa ce a fost luata de ape pe raza localitatii Benia, scrie agerpres.ro.

- Cantaretul Cezar Dinescu a murit intr-un accident ingrozitor, petrecut sub privirile prietenilor sai. Un mal de pamant s-a surpat, iar artistul a cazut in raul Ialomița și s-a inecat. El se afla la plimbare cu niște prieteni, cand malul raului s-a rupt, iar artistul a cazut in apa și s-a inecat. Cezar…

- Un tanar de 18 ani din Republica Moldova, aflat in Constanta pentru a lucra, a murit duminica seara inecat in statiunea Neptun. Pe de alta parte, cautarile copilului de 14 ani disparut duminica in apele marii pe plaja din Corbu au fost sistate.

- O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau s a izbit de un stalp de electricitate de pe marginea drumului, pe DN 7, in judetul Valcea, accidentul producandu se in conditii de carosabil umed.Potrivit Politiei Valcea, accidentul a avut loc sambata seara in localitatea…