- Tragedie la Gura Portiței, in județul Tulcea. Doi soti din Iasi au fost gasiti morți in zona complexului din statiune. Din primele informatii, ar fi vorba despre o crima urmata de sinucidere, scrie tulceanoastra.ro. Barbatul a fost gasit inecat, iar, la o distanța de aproximativ 2 kilometri, a fost…

- Tragedie intr-o familie din Arad. Un copil de șapte luni a murit, iar cei trei frati ai lui sunt in spital, dupa ce in apartamentul lor s-a facut o dezinsecție. Incidentul a avut loc dupa ce, in tot blocul s-a dat cu substanțe pentru indepartarea daunatorilor. Parinții au fost rugați sa iasa timp de…

- Tragedie de proporții in județul Olt! Doi copii de 12 și 13 ani au fost gasiți morți intr-un rau, dupa ce autoritațile i-au cautat timp de aproximativ 20 de ore. Cei doi copii, despre care se știa ca erau prieteni de mult timp, au disparut in urma cu o zi, iar de atunci nimeni nu a mai reușit sa ia…

- Din primele informații, micuții au profitat de faptul ca parinții lor se odihneau și au decis sa fuga din casa, relateaza Rotalianul.Parinții au alertat autoritațile imediat cum au sesizat dispariția copiilor. La miezul nopții, scafandrii i-au gasit morți in interiorul unui bazin de irigații din apropierea…

- Tragedie in comuna Sacuieu, județul Cluj! Opt vaci și doi barbați, ingrijitori ai animalelor, au fost gasiți morți pe un camp. Polițiștii cerceteaza cazul, insa o prima ipoteza ar fi ca aceștia au fost loviți de trasnet.„La data de 12 iulie a.c., in jurul orei 21.40, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala…

- O nenorocire s-a abatut asupra unei familii de romani aflate in Italia. Doi copii au pierit in condiții tragice. Cei doi frați, in varsta de 6 și 7 ani, au disparut din locuința in care stateau, situata in localitatea Manfredonia (provincia Foggia din Puglia), potrivit rotalianul.com. S-ar fi intamplat…

- Tragedie imensa intr-o familie de romani stabilita in Italia. Copiii cuplului, doi baieți de 8, respectiv 7 ani, au murit inecați intr-un lac de acumulare adanc de 3 metri. Pe malul apei, parinții au gasit doar papucii baieților.