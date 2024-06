Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 29 de ani, din Slatina, județul Olt, a fost reținuta, fiind acuzata ca și-a batut bunica, in locallitatea Ganeasa, pana cand a lasat-o inconștienta. Victima, in varsta de 86 de ani, a fost dusa la spital, dar a murit in scurt timp.

- Un barbat de 56 de ani din judetul Gorj a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat mama in bataie. El s-a predat politistilor la indemnului fiului sau caruia i-a povestit ce facuse.

- Victima a fost lovita de agresori cu niște bate din lemn și lasata sa agonizeze in strada.Șocant este faptul ca la toata scena au asistat zeci de oameni insa nimeni nu a intervenit. La scurt timp, oamenii legii i-au prins pe faptașii care și-au recunoscut vina și i-au reținut pentru 24 de ore. Aceștia…

- Caz ȘOCANT in Alba: Barbat din Sancel, OMORAT in bataie. Suspectul, un tanar de 29 de ani, REȚINUT de polițiști Caz ȘOCANT in Alba: Barbat din Sancel, OMORAT in bataie. Suspectul, un tanar de 29 de ani, REȚINUT de polițiști Un barbat din Sancel, de 53 de ani, ar fi fost omorat in bataie de un tanar…

- Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Argeș au continuat cercetarile intr-un dosar penal, intocmit, inițial, sub aspectul savarșirii infracțiunii de schingiuirea animalelor, fara drept, și, ulterior, ucidere, cu intenție, a animalelor, și au reținut un barbat de 59 de ani, din Lunca…

- Politistii din Neamt au deschis o ancheta cu privire la moartea unui copil de doi ani care a cazut intr-un lighean cu apa. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Neamt au anuntat ca politistii au fost sesizati duminica dupa amiaza, de catre o femeie in varsta de 53 de ani, din Gadinti,…

- O crima oribila a avut loc in Suceava, acolo unde un tanar in varsta de 21 de ani a luat la bataie doi barbați. Aflat sub influența bauturilor alcoolice, agresorul a ucis o persoana, iar pe cealalta a ranit-o grav.