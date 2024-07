Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse citate de Observatorul Prahovean, adolescentul care a ajuns la Spitalul de Pediatrie din Ploiești a fost injunghiat de doua ori de catre unul dintre agresori.Scandalul intre cei trei ar fi pornit de la o fata.In urma evenimentului, polițiștii l-au reținut pe unul dintre agresori,…

- Pompierii au intervenit, vineri, dupa ce s-au semnalat degajari de fum din bucataria unei gradinite din municipiul Sighisoara, judetul Mures. Sapte copii si doi adulti au iesit din cladire, fara a exista persoane care sa aiba nevoie de ingrijiri medicale.

- Un muncitor roman a facut un gest șocant. In urma unei altercații pentru o țigara, acesta și-a injunghiat colegul lituanian, in varsta de 29 de ani. Un vecin a chemat forțele de ordine, iar barbatul a fost arestat și urmeaza sa fie prezentat unui judecator pentru tentativa de omor.

- In urma verificarilor, inginerii RAR au descoperit nereguli la masina barbatului, astfel ca politistii l-au anuntat ca ii vor retine certificatul de inmatriculare.Enervat, soferul si-a iesit din minti si a inceput sa isi distruga singur masina, cu ajutorul unui extinctor. Astfel, el a spart geamurile…

- Un caz șocat s-a petrecut pe o strada din localitatea Vulcan, județul Hunedoara. Un tanar a fost injunghiat in zona inimii și lasat sa zaca intr-o balta de sange. Victima a supraviețuit atacului, insa se afla in stare critica.

- Sanctiunile anuntate de Uniunea Europeana dupa atacul iranian cu rachete si drone contra Israelului sunt „regretabile”, intrucat Teheranul a actionat pentru a se apara, a sustinut marti ministrul de Externe iranian, Hossein Amirabdollahian, informeaza Reuters.

- Conducerea CFR Calatori anuleaza 14 trenuri in weekend pe raza Regionalei Brașov, ca urmare a crizei de mecanici de locomotiva și cu riscul pierderii compensației acordate de ARF și plații de penalizari, scrie publicația Club Feroviar. Vor fi afectate trenuri pe rute precum Brașov - Sf Gheorghe și Sibiu…

- Un elev in varsta de 18 ani a fost la un pas de moarte, dupa ce a fost atac din senin de un individ necunoscut in Galați. Se pare ca barbatul a mai avut probleme și in trecut cu legea și a mai fost surprins in apropierea școlii unde adolescentul a fost injunghiat.