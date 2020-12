Stiri pe aceeasi tema

- Un youtuber din Rusia și-a incuiat prietena afara in frig in timpul unui livestream, aceasta pierzandu-și ulterior viața, relateaza presa rusa, potrivit Business Insider . Stas Reeflay, in varsta de 30 de ani, al carui nume real este Stanislav Reșetnikov, ar fi forțat-o pe prietena sa sa iasa afara…

- Rusia a deschis marți înca un dosar penal contra Martorilor lui Iehova, a anunțat Comitetul pentru Investigații, adaugând ca centrul religios și-a reluat în mod ilegal activitatea, transmite agenția de presa Reuters. Potrivit anchetatorilor ruși, sunt în desfașurare percheziții…

- Oligarhul rus Vladimir Marugov, cunoscut ca "Regele carnatilor", a fost ucis cu o arbaleta. Totul s-a intamplat in casa omului de afaceri dintr-o suburbie a capitalei Rusiei, Moscova, in noaptea de 1 spre 2 noiembrie. Vladimir Marugov si sotia sa se aflau intr-o sauna, cand au fost atacati…

- Vladimir Marugov, un oligarh rus de 54 de ani supranumit ”regele carnaților”, a fost ucis, luni dimineața, cu o arbaleta, au anunțat anchetatorii, citați de BBC. Vladimir Marugov și prietena sa, Sabina Gaziyeva, 36 de ani, se aflau intr-o sauna in aer liber atunci cand au fost atacați de doi barbați…

- Politia rusa a impuscat mortal un adolescent de 16 ani in regiunea Tatarstan, majoritar musulmana, dupa ce acesta a incercat sa incendieze o sectie locala de politie si a injunghiat un politist, au anuntat vineri anchetatori din Rusia, informeaza Reuters. Comitetul de Investigatii al Rusiei, care se…

- Vladimir Putin a cerut relansarea relatiilor Rusiei cu Statele Unite si semnarea unui acord de evitare a incidentelor cibernetice. „Una dintre principalele provocari strategice de acum este riscul unei confruntari de amploare in sfera digitala. Am vrea sa apelam din nou la Statele Unite cu o propunere…