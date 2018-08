Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au murit in Serbia din data de 17 iule din cauza virusului West Nile (Nilul de Vest) fiind raportate in total 102 cazuri incepand de luna trecuta, au informat miercuri autoritatile medicale ale tarii citate de EFE. Cinci persoane au murit la Belgrad si alte doua cazuri letale…

- In aceasta dimineața, polițiștii din Prahova, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au efectuat 5 perchezitii in Ploiești, la locuințele unor persoane banuite de tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii au fost solicitati sa intervina vineri seara la un accident rutier petrecut in comuna Slatioara in care au fost implicate doua autoturisme. In masini se aflau patru persoane, iar doua dintre acestea erau inconstiente.…

- Potrivit purtatorului de cuvant al politiei judetene Prahova, Raluca Brezeanu, accidentul rutier s-a produs in apropierea orasului Baicoi, la cativa kilometri de Ploiesti, in conditii care nu au fost stabilite inca. Purtatorul de cuvant a ISU Prahova, Raluca Vasiloae a declarat ca in accident…

- Un grav accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DJ 100L, intre Magurele si Baltesti. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau 3 persoane. Ambele masini s-au rasturnat in urma coliziunii. Din nefericire, in urma impactului toate cele 3 victime…

- Zeci de persoane au fost audiate, iar zece dintre ele au fost retinute de procurorii DIICOT Ploiesti in urma unor perchezitii care au avut loc, miercuri, in judetul Prahova si in municipiile Braila si Galati pentru destructurarea unei grupari specializate in trafic de droguri de

- Un barbat in varsta de 43 de ani a murit dupa ce a cazut cu bicicleta, transmite IJP Prahova. Accidentul a avut loc in localitatea Cocosesti, pe strada Gradinitei. Politia continua cercetarile in acest caz.