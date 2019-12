Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 33 de ani din Topoloveni (jud. Argeș) a fost chiuretata la lumina telefonului la Spitalul Județean din Argeș, informeaza epitesti.ro. Medicul susține ca improvizația era necesara in condițiile in care lampa din sala de operații se arsese, iar intervenția era urgenta deoarece pacienta avea…

- Este ancheta la Spitalul de Urgenta din Pitesti dupa ce o pacienta a reclamat ca medicul ginecolog i-a facut o interventie la lumina telefonului mobil. Mai mult, acesta ar fi pus-o intr-o situatie jenanta din cauza comentariilor umilitoare. Sefii spitalului ii iau apararea medicului si spun ca ginecologul…

- Spitalul Județean de Urgența din Pitești e in doliu dupa trecerea in neființa a medicului Rodica Mihalache. „Sincere condoleanțe familiei, la desparțirea de colega noastra, DR. MIHALACHE RODICA! Dumnezeu s-o odihneasca in pace!”, a scris pe Facebook dr. Sorin Marinescu, medicul sef al Secției Cardiologie…

- O femeie de 61 de ani, din judetul Olt, care a suferit arsuri grave pe aproape jumatate din corp, a fost operata dupa doua saptamani la Iasi, dupa ce fusese internata și la Spitalul Județean din Brasov, relateaza Mediafax. Victima a ajuns la Spitalul de Urgenta Slatina, in data de 17 octombrie, dupa…

- Joi, 19 septembrie, mai multi tineri care afirma ca sunt membri ai Partidului Comunist din Romania, au facut un gest socant in fata penitenciarului Pitesti, locul unor oribile crime in perioada comunista.

- Potrivit ISU Arges, pompierii au fost solicitati, vineri seara, sa intervina in Pitesti, pe strada Bananai, in cazul unei femei care sufera de depresie si s-a autoincendiat. „Femeie, in varsta de aproximativ 45 ani, prezinta arsuri la nivelul intregului corp. Aceasta se afla in locuinta impreuna cu…

