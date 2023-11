Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati din judetul Bihor, care au oferit gratuit droguri mai multor persoane, multe minore, sunt cercetati. Substantele erau oferite unor adolescenti din familii cu situatie precara sau din centre de plasament, iar doua dintre victime au ajuns la spital in urma consumului.

- O oprire a unui autoturism pe o strada ingusta a iscat o bataie in toata regula, in plina strada, in Iazu, județul Dambovița. Incidentul a avut miercuri seara. In urma altercației, 6 persone au ajuns la spital.

- Accidentul s-a produs, miercuri, in localitatea Șintereag, județul Bistrița-Nasaud, dupa ce doua mașini in care se aflau șapte persoane, dintre care trei copii, s-au ciocnit, informeaza Bistrițeanul.„In urma recunoașterii la locul accidentului au fost identificate șapte victime, dintre care trei copii. Pentru…

- Procurorii DIICOT, percheziții la Penitenciarul Jilava! Potrivit informațiilor, oamenii legii descind intr-un dosar care vizeaza, intre altele, introducerea de droguri in penitenciar. Fiul lui Sile Camataru, Albert Balint, acuzat ca a condus o retea de trafic de droguri si proxeneti din spatele gratiilor.

- Patru barbați sunt cercetați penal pentru ca ar fi decontat ilegal cazarea și hrana pentru 340 de ucraineni, care nici macar nu au ajuns in Romania. Indivizii ar fi depus documente false, potrivit carora ar fi oferit cazare refugiaților in 39 de imobile din Oradea. In numai un an și doua luni, scrie…

- Caz șocant in Dambovița! Un tanar de 35 de ani, din Crangași, a fost reținut de polițiști dupa ce, pe fondul consumului de alcool, ar fi incendiat un barbat din Boteni, in varsta de 40 de ani. Incidentul s-a petrecut, marți, 3 octombrie, intr-un magazin din localitatea Boteni, comuna Conțești. Cum a…

- „Gheboasa se ocupa cu traficul de droguri „inca de cand era in Targoviște, cu implicații serioase in sferele traficanților din București și cu posibile conexiuni catre filiere care vindeau droguri catre copii. Deși un aprig luptator impotriva fenomenului, se pare ca era mai degraba un veritabil traficant”,…