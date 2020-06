Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 18 ani a fost gasita moarta, sambata, intr-o cabana din Viseu de Sus, judetul Maramures. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat cu tanara. Politia Maramures a fost sesizata prin apel la 112 ca intr-o cabana parasita dintr-o zona izolata a localitatii Viseu de Sus…

- O tanara de 18 ani a fost gasita moarta, sambata, intr-o cabana din Vișeu de Sus, județul Maramureș. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat cu tanara. Poliția Maramureș a fost sesizata prin apel la 112 ca intr-o cabana parasita dintr-o zona izolata a localitații Vișeu de Sus…

- O tanara de 18 ani a fost gasita moarta, sambata, intr-o cabana din Vișeu de Sus, județul Maramureș. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat cu tanara.Poliția Maramureș a fost sesizata prin apel la 112 ca intr-o cabana parasita dintr-o zona izolata a localitații Vișeu…

- O tanara de 18 ani din Maramureș a fost ucisa in bataie de iubitul ei și lasata intr-o casa parasita. Descoperirea macabra a fost facuta de un cioban, potrivit ziarului Baia Mare.Descoperire macabra facuta sambata de uncioban in Vișeul de Sus, județul Maramureș.Barbatul a gasit cadavrul unei femei…

- O tanara de 18 ani a fost gasita moarta, sambata, intr-o cabana din Vișeu de Sus, județul Maramureș. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat cu tanara. Poliția Maramure

- O tanara de 18 ani a fost gasita moarta, sambata, intr-o cabana din Vișeu de Sus, județul Maramureș. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat cu tanara, potrivit Mediafax.

- Polițiștii marmaureșeni au fost sesizați ca in aceasta dupa-masa, in jurul ore 17:00, o persoana a fost gasita decedata intr-o cabana din Vișeu de Sus. In urma primelor informații, se pare ca persoana decedata este o tanara de 18 ani din Vișeu de Sus. In aceste momente, se fac cercetari! Vom reveni…

- Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, in rem Sursa articolului: Descoperire șocanta in Complexul Studențesc din Timișoara. Nepoata președintelui Ugandei, gasita MOARTA Credit autor: Realitatea De Mures. Source